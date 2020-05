Polizei stoppt beim Gubristtunnel ein Auto mit vier Jugendlichen am Steuer

(sat) Wie die Polizei am Auffahrts-Donnerstag mitteilt, werden sich die vier jungen Männer vor den für sie zuständigen behördlichen Instanzen verantworten müssen.

Aufgefallen war das Auto einer Polizeipatrouille am Ende des Gubristtunnels bereits am frühen Mittwochmorgen, weil es an mehreren Stellen Beschädigungen aufwies.

Bei einer Kontrolle seien die Polizisten im Fahrzeug dann vier männliche Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren gestossen. Diese hätten das Fahrzeug davor bereits abwechslungsweise durch verschiedene Bezirke Zürich gelenkt gehabt.