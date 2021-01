Schneechaos fordert Rettungskräfte und legt Bus- und Tramverkehr auf Eis – Zoo-Pinguine sind in ihrem Element

Ob die Dietiker Feuerwehr, Schutz & Rettung Zürich oder die Kantonspolizei: Die Rettungsdienste sind wegen des massiven Schneefalls auf Trab. So schreibt die Kantonspolizei am frühen Freitagnachmittag von mehr als 200 Unfällen seit Donnerstagmorgen. Zwölf davon führten zu Verletzungen, ein 75-Jähriger Fussgänger wurde bei einem Unfall gar schwer verletzt. Ferner kam es zu diversen technischen Pannen, gesperrten Strassen wegen umgefallenen Bäumen und nicht zuletzt auch einem kompletten Ausfall des Bus- und Tramnetzes in der Stadt Zürich.