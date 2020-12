Stadtzürcher verdienen 20 Prozent mehr als der Schweizer Schnitt

Ein Grund für die hohen Löhne in Zürich dürfte die Branchenstruktur sein: In der Stadt sind viele Branchen ansässig, die hohe Löhne zahlen, also Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Informatik sowie Informationsdienstleistungen.

Wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte, verdienen Personen mit Universitätsabschluss im Mittel 10'535 Franken. Das ist doppelt so viel wie Personen ohne abgeschlossene Berufsbildung, 5214 Franken pro Monat.

Überdurchschnittlich gut verdienen auch Zürcherinnen und Zürcher mit Fachhochschulabschluss, höherer Berufsbildung oder Lehrerausbildung.

Männer verdienen immer noch mehr als Frauen

Einen so genannten «Gender-Gap», also einen Geschlechts-Unterschied, gibt es nach wie vor. Dieser ist jedoch stark vom Alter abhängig. Während in der Altersklasse bis 29 Jahre die Männer 6 Prozent mehr verdienen als Frauen, sind es bei den Ü50-Jährigen 30 Prozent.

Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2018. Neuere liegen nicht vor.