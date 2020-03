Tötungsdelikt Hombrechtikon: 46-Jähriger soll in Untersuchungshaft

Die genaue Todesursache sei weiter unklar, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Auch die genauen Umstände der Tat sind noch nicht geklärt. Ein Ambulanzteam fand die 44-Jährige schwer verletzt in einer Wohnung in Hombrechtikon.

Einen Tag später starb sie. Beim verhafteten Mann handelt es sich um einen Polen, der zum Zeitpunkt des Rettungseinsatzes ebenfalls in der Wohnung war. In welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander standen, macht die Staatsanwaltschaft nicht publik.

Polizeibilder vom März: