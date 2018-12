Natürlich sei es schade, dass das Crowdfunding nicht funktioniert habe, teilte Initiantin Rebecca Panian am Dienstag mit. "Es war aber definitiv nicht für nichts".

Denn seit Projekt-Start hätten sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Rheinau intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und für sich persönlich durchgespielt, was es konkret bedeuten könnte. Auch ausserhalb des Dorfes habe der geplante Versuch grosses Interesse geweckt.

Im Juni war bekannt geworden, dass Rheinau es wagt, den Versuch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in Angriff zu nehmen. Ende September waren 770 von 1302 Rheinauern bereit, am Versuch teilzunehmen. "Das war bereits eine kleine Sensation", lässt sich Panian in der Mitteilung zitieren.