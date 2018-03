Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Zürich-Altstetten eine Postfiliale überfallen: Er hat eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und sie aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Mit einer Beute von mehreren tausend Franken flüchtete der Mann zu Fuss in unbekannte Richtung.