Der Pfarrerinnenstreit in der reformierten Kirche Fällanden ist zu einem vorläufigen Ende gekommen: Der Kirchenrat hat die umstrittene Pfarrerin Malinee Müller aus dem Pfarramt in der Kirchgemeinde Fällanden abberufen. In seiner abschliessenden Beurteilung sei der Kirchenrat zum Schluss gelangt, «dass die Pfarrerin sich aufgrund ihres Verhaltens insbesondere in den Bereichen Zusammenarbeit und Kommunikation zur Führung eines Pfarramts als unfähig und unwürdig erwiesen hat». Dies schreibt die Landeskirche des Kantons Zürich in einer Mitteilung. Der Kirchgemeinde und der Kirchenpflege sei eine weitere Zusammenarbeit mit Pfarrerin Malinee Müller deshalb nicht zumutbar. «Die dafür erforderliche Vertrauensgrundlage ist nicht mehr vorhanden.»

Gemäss Nicolas Mori, Leiter Kommunikation bei der Landeskirche, führten mehrere Befunde zu diesem Ergebnis. «Die Pfarrerin weigerte sich beispielsweise, die Arbeitszeit zu erfassen, und zog es vor, zu prozessieren, statt das Gespräch zu suchen.» Ein solches Verhalten verstosse gegen das Amtsgelübde und sei einer Zusammenarbeit nicht förderlich.

«Ein derart massives Zerwürfnis ist beispiellos»

Der Kirchenstreit in Fällanden eskalierte vor vier Jahren. Damals reichte Pfarrerin Malinee Müller, aufgrund von anonymen Zusendungen, gegen ihre Pfarrkollegin und gegen den Kirchenpflegepräsidenten Huldrych Thomann (SVP) Strafanzeige ein. Unter anderem wegen Amtsmissbrauch. Der Kirchenrat richtete in der Folge ein externes Coaching ein. Aufgrund der Konfliktsituation zeichnete sich eine Spaltung der Gemeinde ab. In der Folge eröffnete der Kirchenrat mehrere Administrativverfahren gegen die Pfarrerin sowie zwei Kirchenpflegemitglieder. Nicolas Mori bezeichnet den Kirchenstreit in Fällanden als keinen «alltäglichen Fall». Konflikte gäbe es in Kirchgemeinden zwar immer wieder. Doch: «Ein derart massives Zerwürfnis wie in Fällanden ist beispiellos. Eine Abberufung einer Pfarrperson kommt vielleicht alle zehn Jahre höchstens eins bis zwei Mal vor.»

Das vorläufige Ende des Streites sorgt bei der Landeskirche für Erleichterung. «Der Fall war aufwendig und hat uns sehr beschäftigt», sagt Mori. Für die Kirchgemeinde Fällanden, deren Kirchenleben gelitten habe, sei das Ende von Vorteil. «Jetzt ist die Situation für alle klar. Die Gemeinde kann nun nach vorne blicken, und es können neue Pfarrpersonen gewählt werden.» Der Fällander Kirchenpflegepräsident Huldrych Thomann (SVP) wollte sich zur Sache nicht äussern. Das Verfahren gegen Malinee Müller war das letzte noch hängige Administrativverfahren. Im Oktober des vergangenen Jahres wurden die Verfahren gegen den wiedergewählten Kirchenpflegepräsidenten Thomann sowie ein weiteres, inzwischen aus der Kirchenpflege ausgeschiedenes, Kirchenpflegemitglied eingestellt. Der Kirchenrat, die Exekutive der Landeskirche, empfahl der Fällander Kirchenpflege damals, sich von externen Fachpersonen beraten zu lassen. Gleichzeitig wies er die Bezirkspflege Uster an, die Kirchgemeinde Fällanden eng zu begleiten. In der Zwischenzeit habe sich die Lage gemäss Mori beruhigt. «Einem Neubeginn steht somit nichts mehr im Weg.» Pfarrerin Malinee Müller war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.