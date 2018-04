Ein 58-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend auf der Allenbergstrasse in Stäfa bei einem Sturz von seinem Trottinett schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Weshalb der Mann stürzte, ist noch unklar.