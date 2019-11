Wilde Nacht: Zwei Niedergestochene, ein Bewusstloser, ein von Räubern Verprügelter und vier Festnahmen

Jugendlicher bei Tramhaltestelle niedergestochen

Kurz vor Mitternacht kam es am Freitagum ca. 23.45 Uhr an der VBZ Tramhaltestelle beim Stadelhoferplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei wurde ein Mann durch eine Stichwaffe verletzt und musste von Schutz und Rettung notfallmässig ins Spital gebracht werden.

Der mutmassliche Täter fuhr in der Folge mit der Forchbahn in Richtung Zollikerberg davon. Er konnte wenig später an der Haltestelle Lenggstrasse von der Polizei angehalten und arretiert werden.

Bewusstloser mit Kopfverletzungen an Hohlstrasse

Rund zwei Stunden später wurde der Polizei um 01:38 Uhr gemeldet, dass an der Hohlstrasse 44 ein bewusstloser Mann gefunden worden sei. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war der 21-jährige Mann wieder ansprechbar, musste aber mit diversen Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Er konnte keine genauen Angaben zum Vorfall machen.

Aufgrund seiner Verletzungen muss von einer Auseinandersetzung ausgegangen werden. Im Zuge der ersten Ermittlungen nahm die Stadtpolizei zwei mutmasslich Beteiligte fest. Zurzeit ist unklar was sich im Bereich der Hohlstrasse 44 abgespielt hat. Die Stadtpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach einem Raub verprügelt

Gegen 02:15 Uhr mussten Polizei und Sanität an den Bleicherweg im Kreis 1 ausrücken, weil dort ein Mann nach einem Raub vor dem Restaurant Börse von den beiden Tätern verprügelt worden war. Er musste mit schweren Kopfverletzungen hospitalisiert werden. Die Fahndung nach den beiden Unbekannten, die in Richtung Schanzengraben flüchteten, läuft.

Streit endet mit schwerer Stichverletzung

Kurz nach 03:00 Uhr, kam es auf dem Gehsteig an der Kanonengasse 18 vor einem Lokal zu einem verbalen Streit, welcher in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Beim Streit zwischen mehreren Männern wurde auch mindestens eine Stichwaffe eingesetzt.

Ein Beteiligter musste mit schweren Verletzungen von der Sanität ins Spital gebracht, ein Zweiter konnte vor Ort ambulant behandelt werden. Die Stadtpolizei nahm in diesem Zusammenhang wenig später in der Nähe einen Tatverdächtigen fest.