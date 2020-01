«Zivilcourage kann man nicht lernen, die hat man einfach» — Cheikh Diba ist der hilfsbereiteste Türsteher Zürichs

Der Club ist an diesem Montagnachmittag leer, erst um 17 Uhr öffnet er seine Tore für Gäste. Nichtsdestotrotz glitzern die zwei Discokugeln bereits im wechselnden Licht der farbigen Scheinwerfer. Die Piranha Bar ist Dibas Arbeitsplatz. Seit 19 Jahren ist der 47-Jährige hier als Türsteher tätig. «Cheikh, so nennt mich niemand, ich heisse für alle Franky», sagt der gebürtige Senegalese und lacht. Zu verdanken hat er seinen Spitznamen dem Film «Old School», darin mimt Schauspieler Will Ferrell die Figur Frank «The Tank». «Tank» bedeutet Panzer auf Englisch. Stark und etwas angsteinflössend wie ein Panzer wirkt der 1.85 Meter grosse und durchtrainierte Mann mit der tiefen Stimme tatsächlich ein bisschen. Das ist für seinen Job aber nur von Vorteil.

Die Glastüre mit dem bordeauxroten Rahmen geht auf. Cheikh Diba streckt den Kopf raus und strahlt über das ganze Gesicht. Die blaue Anzugjacke spannt sich über seine muskulösen Oberarme. Mit seinen riesigen Händen winkt er und bittet in die Piranha Bar an der Langstrasse in Zürich. Bevor er die Türe schliesst, blickt er auf den Sprung im Glas. «In der Silvesternacht hat jemand eine Bierflasche nach mir geworfen. Ich konnte mich zum Glück ducken», sagt er, als wäre es das Normalste auf der Welt.

Jede Nacht entscheidet Diba, wer in der Piranha Bar Party machen darf und wer draussen bleiben muss. Am dritten Zürcher Philosophie-Festival, das heute unter dem Motto «Entscheide dich» startet, ist der Türsteher neben Bachelorette Andrina Santoro zu Gast in der «Philosophy Late Night Show» und erzählt, auf was er bei der Einlasskontrolle achtet und was ihm als Sicherheitsmann bereits alles widerfahren ist.

Ich bin gelernter Schreiner und arbeitete als selbstständiger Bühnenbauer. Ich wurde von der Piranha Bar engagiert, um eine Bühne für einen Samba-Event zu errichten. Während den Vorbereitungen gerieten sich die Organisatoren vor meinen Augen in die Haare. Es wäre beinahe zu einer Schlägerei gekommen. Ich konnte nicht anders und bin dazwischen gegangen. Piranha-Bar-Besitzer Orhan Öztas hatte mich beobachtet und war begeistert. Er bot mir einen Job an. Zu Beginn arbeitete ich nur freitags und samstags. Doch weil ich aufgrund der nächtlichen Tätigkeit vielfach erst am Nachmittag aufstand, konnte ich viele Schreineraufträge nicht mehr wahrnehmen. Daher entschied ich mich, ganz auf den Sicherheitsberuf zu setzen. Leicht fiel mir das jedoch nicht. Ich habe keine Ausbildung zum Türsteher absolviert. Aber Zivilcourage kann man ja sowieso nicht lernen, die hat man einfach.

Schon einige Male. Gewisse Personen flippen aus, wenn ich ihnen den Eintritt verwehre. Vor 13 Jahren rammte mir deswegen jemand eine Schere ins Gesicht. Sie verfehlte knapp meine Augen. Ich trage auf meiner Nase eine Narbe davon. Vor drei Monaten biss mir eine Frau in die Hand und in die Arme, weil ich sie darum bat, mir ihren Pfefferspray, den sie in der Handtasche hatte, auszuhändigen. Ich blutete stark und musste ins Spital.

Viel mehr. Gewisse Gäste kenne ich seit Jahren. Wenn Leute vor der Türe anstehen wechsle, ich ein paar Worte mit ihnen. Manche sehe ich Jahre lang nicht und dann tauchen sie plötzlich wieder auf. Sie schütten mir dann oft ihr Herz aus, erzählen von ihren Trennungen, von ihren Sorgen. Sie sind nicht meine Freunde und trotzdem vertrauen sie mir Persönliches an. Das ist wunderschön. Zudem habe ich schon einige Liebesgeschichten miterleben können. Leute, die sich in der Piranha Bar kennengelernt haben und heute verheiratet sind und Kinder haben. Ich wurde schon an so einige Hochzeiten eingeladen. Deshalb liebe ich meinen Job, weil ich auf ganz unterschiedliche Menschen treffe, und ihnen durchs Zuhören und manchmal auch durchs Streitschlichten helfen kann.

Haben Sie nie Angst, dass Ihnen ernsthaft etwas zustösst?

Grundsätzlich habe ich keine Angst. Was im Leben passieren soll passiert, egal was du machst und wo du bist. Leute standen schon mit Pistole oder Sturmgewehr vor der Tür, doch ich wusste, das sind Halbstarke. Nur eine Auseinandersetzung ist mir richtig eingefahren. Ein Typ stand mit seiner Freundin vor der Piranha Bar an. Er versteckte seine Hände verdächtig in den Jackentaschen. Als ich ihn fragte, was er in den Taschen habe, streckte er mir einen Pfefferspray und ein Messer entgegen und bedrohte mich. Ich konnte ihm beides zum Glück abnehmen. Erst nach dem Vorfall erfuhr ich, dass dieser Mann wegen Mord zu elf Jahren Haft verurteilt war und an diesem Abend Ausgang hatte. Das hat mich getroffen, weil ich wusste, dass dieser Mensch zu allem fähig ist und mir tatsächlich etwas hätte antun können.

Als Türsteher müssen Sie eine gute Menschenkenntnis haben. Doch was ist am Ende ausschlaggebend dafür, ob Sie jemanden reinlassen oder nicht?

Ich beobachte die Leute schon, wenn sie auf die Piazza Cella zusteuern, nicht erst wenn sie vor dem Club stehen. Wenn sie herumtorkeln, betrunken wirken oder aggressiv auftreten, ist der Fall für mich bereits klar. Ich gebe ihnen dann freundlich zu verstehen, dass sie ein anderes Mal vorbeikommen sollen. Der Zustand ist für mich ausschlaggebend. Zudem spielt auch die Motivation der Leute eine Rolle. Wenn jemand Party machen und eine gute Zeit verbringen will, ist er willkommen. Wenn jemand Ärger sucht und Rambo spielen will, muss er nicht in die Piranha Bar kommen.