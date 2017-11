Er ist auch der Grund für die letztes Jahr lancierte Leistungsüberprüfung 2016. Dabei kürzte der Kantonsrat die Mittel für individuelle Lohnmassnahmen auf 0,4 Prozent der Lohnsumme. Ab 2020 will der Regierungsrat diesen Posten wieder auf 0,6 Prozent erhöhen. Über die nun geplante Lohnrunde wird im Dezember der Kantonsrat entscheiden. Und dort gibt es im dominanten bürgerlichen Lager Kräfte, denen selbst der vom Regierungsrat geplante Teuerungsausgleich zu viel ist.

Für die Vereinigten Personalverbände des Kantons Zürich (VPV) hingegen ist schon der jetzige Regierungsantrag «völlig ungenügend», wie sie mitteilten. Sie fordern den vollen Teuerungsausgleich von 0,7 Prozent, zudem für individuelle Lohnerhöhungen 0,6 Prozent der Lohnsumme sowie eine Einmalzulage von 0,3 Prozent. Insgesamt verlangen die Personalverbände somit 1,6 Prozent mehr Lohn. Der strenge Sparkurs auf dem Buckel des Personals sei nicht gerechtfertigt, heisst es im VPV-Communiqué.

Unzufriedenheit bei Kantonsangestellten gross

Gemäss einer Untersuchung des VPOD ist die Unzufriedenheit über die Lohnentwicklung bei den Kantonsangestellten gross. Deren Löhne seien seit Jahren hinter alle Vergleichszahlen wie etwa Kostenentwicklung oder Löhne im Umfeld zurückgefallen, heisst es in der Studie. Finanzdirektor Stocker hat jedoch keine Befürchtungen, dass nun die besten Leute des Kantons in die Privatwirtschaft abwandern, wie er auf Anfrage sagte.

Was nicht weiter erstaunt. Denn auch dort ist zurzeit mit einer bescheidenen Lohnentwicklung zu rechnen. So geht die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich davon aus, dass die Reallöhne in der Schweiz nach Jahren des Wachstums in den kommenden zwei Jahren stagnieren.