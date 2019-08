Die St. Anna Kapelle, der Klostergartengarten, der Gang in der Propstei oder doch die Klosterkirche – jeder der geladenen Gäste, darunter alt Bundesrätin Doris Leuthard, hatte eine andere Kulisse als Favoriten. Einig waren sich beim Apéro aber alle, dass sie einem aussergewöhnlichen Ereignis beigewohnt haben. «feu sacré» heisst die tänzerisch-musikalische Inszenierung, bei der die Tanzcompagnie Flamencos en route das Publikum auf einen besonderen Parcours durch das Kloster Fahr mitnimmt. Am Mittwochabend fand die erste, geschlossene Vorführung statt, gestern wurde Premiere gefeiert.

Gestartet in der Kapelle, fand die Veranstaltung ihren krönenden Abschluss in der Klosterkirche. Auf dem Weg durch das Kloster sorgten die sieben Tänzerinnen, Sängerin Karima Nayt sowie die vier Instrumentalisten immer wieder für staunende Gesichter im Publikum und meditative Momente. Neben der künstlerischen Darstellung und den wechselnden Kulissen sorgte die Nähe zu den ausdrucksstarken Tänzerinnen, insbesondere im Gang der Propstei, für besondere Momente. Hinzu kam, dass das Publikum dem Wunsch von Choreografin Brigitta Luisa Merki entsprach und sich schweigend von Ort zu Ort begab. So entstand eine intime Stimmung, die dem Anlass seinen passenden Rahmen bot.

Zwei Frauen, eine lebenslange Freundschaft

Die allesamt ausverkauften Aufführungen von «feu sacré» sind einer der Höhepunkte des Gedenkjahrs für Silja Walter, die am 23. April 100 Jahre alt geworden wäre. Das Thema Tanz zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk der schreibenden Nonne, die über 60 Jahre ihres Lebens als Schwester Maria Hedwig im Kloster Fahr verbrachte. Das Tanzen war denn auch das Bindeglied zu Susanne Looser, die als Flamencotänzerin Susana weltweit ihr Publikum zu begeistern wusste.

Mit der Mitbegründerin der Tanzcompagnie Flamenco en route pflegte Silja Walter eine lebenslange Freundschaft, die in einem regen Briefwechsel und persönlichen Treffen ihren Ausdruck fand. Und so ist «feu sacré» in erster Linie eine Hommage an zwei Frauen, die zwar ganz unterschiedliche Lebenswege einschlugen, aber durch ein inneres Feuer miteinander verbunden waren. Und nicht zuletzt ist «feu sacré» auch der Auftakt zur Jubiläumssaison der Tanzcompagnie, die ihren 35. Geburtstag feiert.