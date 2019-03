Für ihn sei klar, dass die freien Sitze umkämpft seien. «Für mich wäre es ehrlich gesagt unerwünscht, wenn ich in Wahlumfragen klar favorisiert würde. Das könnte dazu verleiten, die Hände in den Schoss zu legen. Das wäre brandgefährlich. Wir müssen bis zum letzten Moment Überzeugungsarbeit leisten.»

Thomas Vogel ist seit bald 16 Jahren für die FDP im Kantonsrat und seit mehr als zehn Jahren Präsident der Fraktion. Schon bei den letzten Wahlen 2015 setzte er zum Sprung in den Regierungsrat an, die Partei bevorzugte damals jedoch Carmen Walker Späh.

Schon immer politikinteressiert

Vogel ist deshalb zurzeit viel unterwegs, tritt an Podiumsdiskussionen auf, sucht an Standaktionen den Kontakt mit Wählerinnen und Wählern. Er kennt die Knochenarbeit von zahlreichen früheren Wahlkämpfen, denn er absolvierte eine klassische politische Ochsentour.

1989 trat er der FDP bei und gründete 1991 die Jungliberalen Illnau-Effretikon. «Es gab kein bestimmtes Erlebnis, das mich politisiert hat. Politik hat mich einfach schon immer interessiert.» Als 22-Jähriger wurde er in den Grossen Gemeinderat der Stadt gewählt, 2003 in den Kantonsrat. Einzig ein Exekutivamt fehlt bisher in seiner politischen Karriere.

Ähnlich geradlinig, wenn auch anfangs etwas steiler, verlief seine berufliche Laufbahn: Nach der Matur an der Kantonsschule Rychenberg in Winterthur und einem Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Zürich begann er, am Bezirksgericht Zürich zu arbeiten, zuerst als Auditor, dann als Gerichtsschreiber. Nach gerade einmal zwei Jahren wurde er Mitglied der Gerichtsleitung.

In dieser Funktion ist er bis heute tätig. «Ich mache meine Arbeit sehr gern. Die Justiz ist ein spannendes Betätigungsfeld, sie muss unter anderem den Rechtsfrieden wahren oder falls nötig wiederherstellen.»

«Ein Wechsel in den Regierungsrat wäre für mich wie ein Zusammenführen von Beruf und politischem Engagement», sagt er. Heute habe er eine Führungsposition in der Verwaltung und betreibe die Politik als Milizler mit beachtlichem Einsatz nebenher. «Als Regierungsrat könnte ich viel unmittelbarer Einfluss nehmen und mehr Verantwortung übernehmen. Das reizt mich.»