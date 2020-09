Zwischen Corona und QR-Codes: Wie Sandro Wirth sein Praktikum in China erlebte

Anfang Jahr hörte die Welt erstmals vom neuartigen Coronavirus. Während der Alltag hierzulande vorerst ganz normal weiterging, wurde jener von Sandro Wirth auf den Kopf gestellt. Der Dietiker lebte zu diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr in Peking. Im Sommer 2019 begann er dort an der Schweizer Botschaft ein einjähriges Praktikum in der Abteilung Wissen-schaft, Technologie und Bildung.



So erlebte der 23-Jährige den Ausbruch der Pandemie aus der Nähe. «Ich kam Ende Januar von einer Inlandsreise zurück, als das Ganze bereits losging, und wusste zuerst nicht, ob ich in der Botschaft normal weiterarbeiten kann», sagt der vor knapp zwei Wochen in die Schweiz zurückgekehrte Wirth. Viele Veranstalt-ungen, die seine Abteilung damals geplant hatte, seien abgesagt worden.

Wirth, der Internationale Beziehungen in Genf studiert hat, begab sich für rund drei Wochen in Quarantäne. Diese habe ihm nicht sonderlich zugesetzt. Er habe vielmehr Zeit gehabt, auch mal andere Dinge zu tun, zu lesen und an seinem Chinesisch zu feilen. Er wohnte in einer Wohngemeinschaft mit zwei Männern aus dem Libanon und Mexiko und einer Chinesin zusammen. «Wir haben viel gekocht und uns zusammen die Zeit vertrieben. Alles in allem waren es coole Tage», sagt Wirth. Danach habe er dann auch problemlos in der Schweizer Botschaft weiterarbeiten können.