Vom Bahnhofplatz marschierten unter gleissender Sonne nach Polizeiangaben über 2500 Menschen nach Vidy am Genfersee. Auf Plakaten und Bannern waren Parolen wie "Unser Erde, unsere Verantwortung", "Streik für das Klima" oder "Es gibt keinen Planeten B" zu lesen.

Die Kundgebungsteilnehmer skandierten antikapitalistische Parolen. Einige sangen: "Wir sind unaufhaltsam, eine andere Welt ist möglich."

Greta Thunberg war der Star der Woche in Lausanne und beteiligte sich auch am Protestmarsch durch die Stadt. Die 16-jährige schwedische Umweltaktivistin musste jedoch schnell weiterreisen, um ihren Kampf gegen die globale Erwärmung fortzusetzen. Sie wird unter anderem zum Uno-Klimagipfel am 23. September in New York erwartet.