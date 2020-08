Vater versucht, Tochter zu töten: Polizei verhaftet Deutschen

(mg) Wie die Schwyzer Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt, habe der Mann kurz nach Mitternacht versucht, seine 28-jährige Tochter umzubringen. Dabei erlitt die Frau lebensbedrohliche Verletzungen. Sie musste mit einem Helikopter in eine ausserkantonale Spezialklink geflogen werden. Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Deutscher, konnte von der Polizei am Tatort verhaftet werden. Die Umstände und der Tathergang des Gewaltdeliktes werden von der Kantonspolizei Schwyz und der Kantonalen Staatsanwaltschaft untersucht, wie es in der Mitteilung heisst.