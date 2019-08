Die Stadtpolizei wurde kurz nach 9 Uhr zu der Wohnung gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei leblose, betagte Personen, wie die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilte. Die Sanität konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Das Forensische Institut Zürich untersucht nun die Spuren und das Institut für Rechtsmedizin klärt die Todesursache. Für die weiteren Ermittlungen sind die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei zuständig.

Für Verwirrung sorgte eine erste Information, dass es sich um einen Einsatz bei der UBS in Albisrieden handle. Diese hat sowohl eine Filiale am Albisriederplatz als auch an der Albisriederstrasse. Ausserdem gab es zeitgleich noch einen weiteren Polizeieinsatz in Albisrieden.