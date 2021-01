Bald ist es wieder so weit und die Steuererklärung ist fällig, was nur wenigen echte Freude bereitet. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wieso das Ausfüllen nicht viel einfacher geht. Nun gibt es zumindest für die Bankdaten eine Lösung – den E-Steuerauszug.

Was sich bei der AKB ändert

Anstelle der verschiedenen bisherigen Steuerdokumente, wird die Aargauische Kantonalbank neu jeder Kundin, jedem Kunden Mitte Februar einen E-Steuerauszug über seine gesamte Kundenbeziehung zustellen. Dieser enthält konsolidierte Angaben zu den Bankkonten, Wertschriften, Schulden und Spesen bei der AKB. Sofern Sie den E-Steuerauszug im e-Banking erhalten, können Sie diesen in die elektronische Steuerdeklarationslösung importieren und bei Ihrer kantonalen Steuerverwaltung somit medienbruchfrei einreichen. Sie profitieren aber auch, wenn Sie den Steuerauszug wie bisher manuell in klassischer Papierform erhalten, indem Sie nur noch die Totalzahlen in die Steuererklärung übertragen müssen. Somit entfällt in jedem Fall das Zusammensuchen von Bankbelegen und das Eintragen von einzelnen Positionen in die Steuererklärung.

Zudem werden Nachmeldungen und Korrekturen von Steuerdaten durch die Eidgenössische Steuerverwaltung, die nach dem Erstellen des E-Steuerausweises publiziert werden, automatisch in den elektronischen Steuerdeklarationslösungen der Kantone nachgeführt. Durch die Digitalisierung werden somit die Qualität und die Transparenz des Steuerdeklarationsprozesses erhöht, und der Steuerpflichtige gewinnt Zeit bei der Erstellung seiner Steuererklärung. Die Umsetzung dieses Standards ist in den Kantonen bereits weit fortgeschritten: in vielen Kantonen, auch im Kanton Aargau, kann bereits für das Steuerjahr 2020 von der Digitalisierung profitiert werden.

Weitergehende Informationen inklusive Erklärvideo und einem FAQ sind auf www.akb.ch/e-steuerauszug publiziert.