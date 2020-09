Entdecken Sie mit PostAuto die Nordschweiz

Die kunterbunten Tagesausflüge von PostAuto stecken voller Überraschungen. Wandern und verweilen Sie in einem einzigartigen Naherholungsgebiet direkt vor Ihrer Haustür. Entdecken Sie erstklassige Kulturschätze, seltene Vögel oder geniessen Sie Badeferien im Aargau. Unsere Partner offerieren Ihnen einen Rabatt oder ein kleines Geschenk, wenn Sie mit dem Postauto anreisen. Sichern Sie sich heute noch Ihre Gutscheine und profitieren Sie bis zum 31. Oktober 2020 von exklusiven Spezialangeboten für PostAuto-Fahrgäste.

Schlemmen und geniessen im Jurapark Aargau

Der Jurapark Aargau mit seinen charakteristischen Hügelzügen und Kirschbäumen hat nicht nur landschaftlich viel zu bieten. Auf der Genuss-Strasse können Sie leckere regionale Produkte verkosten und innovative Produzenten persönlich treffen. Die Restaurants überraschen mit erlesenen Zutaten und originellen Kreationen. PostAuto-Fahrgäste erhalten bei der Konsumation eines Hauptgangs in einem Restaurant nach Wahl ein kleines Dessert gratis dazu.

Eine weitere Genuss-Reise führt Sie auf dem historischen Flösserweg durch das sonnige Mettauertal. Wandern Sie gemütlich auf den Spuren der einstigen Flösser von Laufenburg nach Hottwil. Im Gasthaus Bären machen Sie Rast und geniessen ein regionales 2-Gang-Menü. Ein kleines Dessert gibt es gratis dazu.

Gaumenfreude entlang der Evolution: Erfahren Sie 14 Milliarden Jahre Geschichte anschaulich in nur dreieinhalb Stunden. Ein Themenweg führt Sie vom Urknall bis zum Auftreten des modernen Menschen. In den reizvollen Jurahügeln geniessen Sie ein feines Jurapark-Picknick. PostAuto-Fahrgäste erhalten ein Getränk gratis dazu.

Den Jurapark Aargau entdecken

Machen Sie Badeferien im Aargau

Solebecken, Hot- oder Cold-Pool, Naturschwimmbecken, Massagen oder doch lieber das Kinderbecken von Papa Moll? Im Thermalbad Zurzach finden Sie einen Ort der Entspannung. Daneben bietet die Papa-Moll-Wasserwelt unvergesslichen Bade- und Spielspass für die ganze Familie. Wenn Sie mit dem Postauto anreisen erhalten Sie 20% Rabatt auf den Tageseintritt. Auch ein Bummel durch den mittelalterlichen Ortskern mit dem Verenamünster, den Kunstgalerien und den vielen Cafés regt die Sinne an.

Jetzt Gutschein sichern!

Mit Schlossbewohner plaudern

Wandern Sie gemütlich von Habsburg nach Wildegg und tauchen Sie dabei in die Vergangenheit ein. Auf der Schlössertour erfahren Sie viel Wissenswertes über die Habsburger und die damalige Zeit. Erleben Sie auf Schloss Wildegg einen Hauch adligen Lebensstils. Prächtige Gärten und ein Museum mit sprechenden Schlossbewohnern entführen Sie in den Barock. Als PostAuto-Fahrgast erhalten Sie im Schloss Wildegg zwei Eintritte zum Preis von einem.

Zur Schlössertour Habsburg–Wildegg

Erspähen Sie seltene Vögel in einem der BirdLife-Naturzentren

Aus den Beobachtungshütten und auf dem Erlebnispfad können Sie Vogelarten wie Eisvögel, Kiebitze oder Kuckucke ungestört beobachten. Lassen Sie sich am Klingnauer Stausee in die faszinierende Welt einer Auenlandschaft entführen und erfahren Sie mehr über das Phänomen der Zugvögel. Das Neeracherried ist eines der letzten grossen Flachmoore der Schweiz und von nationaler Bedeutung. Es bietet Lebensraum für unzählige Vögel, Pflanzen, Amphibien, Reptilien und Kleintiere. Als PostAuto-Fahrgast erhalten Sie in beiden Naturzentren den Eintritt zum halben Preis. Im Klingnauer Stausee gibt es zudem einen BirdLife-Feldführer, im Neeracherried ein 5er-Set BirdLife-Postkarten gratis dazu. Sie sparen CHF 8.50.

Im BirdLife-Naturzentrum profitieren

Tauchen Sie im Naturpark Thal ins Grün der Natur ein

Mögen Sie es gemütlich? Dann lassen Sie sich sonntags mit dem NaturparkBus in sonnige Jurahöhen fahren. Der NaturparkBus fährt Sie ab Balsthal Mitten ins Herz des Naturparks Thal. Das Wanderparadies liegt eingebettet in die Gebirgszüge des Solothurner Juras zwischen Weissenstein und Wasserfallen. PostAuto-Fahrgäste erhalten in der Bergwirtschaft Bremgarten gratis ein Rauchchnebeli.

Den Naturpark Thal entdecken

Erblicken Sie auf dem Passwang die Alpen

Die Passwang-Linie bringt Sie von Balsthal durch die bezaubernde Landschaft des Naturparks Thal auf den Bergkamm des Passwangs. Durch das romantische Schwarzbubenland geht es wieder hinunter nach Zwingen. Die idyllische Fahrt führt Sie vorbei an typischen Kalkfelsen, blumenreichen Heumatten und artenreichen Weiden.

Eine aussichtsreiche Wanderung führt Sie vom Passwang via Vogelberg zum Berggasthaus Obere Wechten. PostAuto-Fahrgäste erhalten 10 Prozent Rabatt auf die Übernachtung. Eine Wanderkarte vom Naturpark Thal gibt es grast dazu.

Verpassen Sie in Mümliswil nicht den Besuch des charmanten Museums HAARUNDKAMM. Das Museum in der alten Kammfabrik ist ein kulturgeschichtliches Bijou erster Güte. Als PostAuto-Fahrgast erhalten Sie zwei Eintritte zum Preis von einem.

Die Passwang-Linie entdecken

Sie wollen mehr? Weitere Inspirationen für Tagesausflüge in der Region Aargau, Baselland, Solothurn und Zürich finden Sie auf der PostAuto-Website.

Inspiration holen!