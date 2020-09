Kultur im Aargau – überraschend jugendlich

Helen Dietsche

Kultur prägt unser Leben und beeinflusst unser Denken, Handeln und Wohlbefinden. Musik, Theater, ein gutes Buch oder das Betrachten eines Bildes sind Nahrung für die Seele und genauso wichtig wie ein währschaftes Essen. Kultur ist völker- und generationenübergreifend und kennt keine Altersgrenzen.

Auch Lehrpersonen im Kanton Aargau nutzen die Angebote, um den Schülerinnen und Schülern Kultur zu vermitteln – nicht mit trockenem Schulstoff, sondern mit dem Besuch von Museen, Ausstellungen oder Festivals. So wie Manuel Küng aus Baden. Er besucht mit seiner 6. Klasse das Fantoche-Festival, das noch bis morgen Sonntag Spannendes zu bieten hat: «Wir schauen den Film ‹Fritzi – Eine Wendewundergeschichte›. Fritzi wohnte 1989 in Ostdeutschland und geriet wegen Sputnik, dem Hund ihrer Freundin, mitten in die Revolution. Der Film passt perfekt zu unserem aktuellen Schulstoff: Wir befassen uns mit literarischen Werken des Kinder- und Jugendbuchautors Klaus Kordon. Seine Bücher sind geprägt von seiner Jugend in der Nachkriegszeit und der Wende im Jahr 1989 – ein Thema, das meine Schülerinnen und Schüler enorm interessiert.»

Hashtag – # – ein Begriff und ein Symbol, das für die älteren Generationen noch gewöhnungsbedürftig ist, begleitet die heutige Jugend im Alltag. Ganz einfach kann man damit in den sozialen Medien interessanten Themen folgen und sich dazu äussern. Auch Manuel Küng bewegt sich in den sozialen Medien und freut sich, dass mit #kulturkanton kulturelle Erlebnisse im Aargau untereinander ausgetauscht werden.