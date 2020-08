Teamwork führt digitales Bauen zum Erfolg

Dieser Artikel wurde von der FHNW aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den Richtlinien für Paid Content.

Online-Shopping, E-Banking, Film-Streaming: Immer mehr Tätigkeiten werden digitalisiert. Auch solche, an die man nicht sofort denkt – zum Beispiel das Bauen. An der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW beschäftigt sich ein ganzes Institut damit. «Das Bauen an sich bleibt natürlich physisch, aber die dafür nötigen Informationen sind schon lange digital», sagt Professor Manfred Huber, Leiter des Instituts Digitales Bauen an der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW. Der Wandel der Baubranche begann bereits in den 1980er-Jahren, als der Computer das Zeichnen von Bauplänen revolutionierte. Heute wird mit digitalen Bauwerksmodellen geplant und gebaut. Diese dreidimensionalen Abbildungen sind mit Informationsdatenbanken zu den Bauwerken verknüpft.

Das Problem ist aber: Die Modelle werden von einzelnen, an einem Bau beteiligten Fachpersonen erstellt und sind nicht aufeinander abgestimmt – mit dem Resultat, dass viele hinterlegte Informationen wie Wanddurchbrüche in Einfamilienhäusern, Wärmedämmwerte von Fassaden oder Fluchtwegberechnungen in Schulhäusern mehrfach erfasst sind und unter Umständen nicht zusammenpassen. Das Potenzial des digitalen Wandels im Bauwesen wird so nicht ausgeschöpft. «Wir brauchen deshalb Werkzeuge und Prozesse, um die Informationen zu integrieren, zu visualisieren und so die Zusammenarbeit zu erleichtern», sagt Manfred Huber.