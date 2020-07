Wenn das grösste Schweizer Einkaufscenter 50 Jahre alt wird

Am 12. März 1970, um 10 Uhr, wurde in der Schweizer Detailhandelsgeschichte ein Meilenstein gelegt. Damals eröffnete in Spreitenbach das allererste Einkaufscenter der Schweiz nach amerikanischem Vorbild. Rund 50 Geschäfte lockten Besucher aus dem ganzen Land in das damalige Bauerndorf im Limmattal.