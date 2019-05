Der 19-Jährige war im Landkreis St. Johns in eine Verkehrskontrolle geraten. Statt anzuhalten, ergriff er die Flucht - nur um etwa eine Stunde später den Notruf zu wählen.

In einem von der Zeitung «Florida Times-Union» veröffentlichten Telefonmitschnitt sagte er seinem verwirrten Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung, er habe gewendet und sei davongefahren, als ein Verkehrspolizist auf sein Auto zugekommen sei. «OK, jetzt wollen Sie den Beamten sehen. Oder... was ist eigentlich Ihre Frage?», fragte der Mitarbeiter in der Notrufzentrale.