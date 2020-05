86-Jähriger überfährt Frau auf dem Fussgängerstreifen

Der Unfall ereignete sich am Samstag um 08.45 auf der Avenue Ritz in Sitten, wie die Walliser Kantonspolizei meldet. Die Frau wurde schwer verletzt mit der Ambulanz ins Spital Sitten gebracht. Beim Autofahrer handelt es sich um einen 86-jährigen Walliser, bei der Fussgängerin um eine 81-jährige Walliserin. Beide sind in der Region Mittelwallis wohnhaft.