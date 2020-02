Abschied von der «Grande Dame» – und der schönsten Radiostimme des Landes

In der englischen Komödie wird der 90. Geburtstag zum «Dinner for One» degradiert. Nur der Butler hebt das Glas. Als Elisabeth Schnell aus gleichem Anlass am 21. Januar – einen Tag vor ihrem Jubiläum – zum feierlichen Empfang ins Zunfthaus zur Schmiden in Zürich lud, war dies ganz anders – und der grosse Saal bestens gefüllt.

«Ich bin gerührt, dass ihr alle wegen mir gekommen seid», sagte die Jubilarin und blinzelte fröhlich durch ihre rote Brille. Schnell war hellwach, humorvoll und charmant wie eh und je. Nur als sie sich für ein Foto vom Sofa erheben musste, sah man ihr das Alter an. Aber Ursula Stacher, ihre ewige Freundin, hielt Schnell stützend am Arm: «Elisabeth wird rasch müde, deshalb müssen wir ihr Sorge tragen», sagte sie liebevoll.

Rückblickend kommen bei allen Gästen wohl wehmütige Erinnerungen an jenen Mittag auf. Denn es war nicht nur eine Geburtstagsfeier; es war für die meisten das letzte Treffen mit der «Grand Dame» des Schweizer Rundfunks – und dies an einem symbolträchtigen Ort.

Tochter eines Zürcher Wirtepaars

Im Zunfthaus zur Schmiden war Elisabeth Schnell als einzige Tochter des Wirtepaars aufgewachsen, hier hatte sie einst durch die grossen Säle getobt, von hier war sie den kurzen Weg zur Primarschule Hirschengraben gegangen. Es war der Anfang einer grossen Karriere. «Elisabeth hat die schönste Stimme des Landes», sagte Radio-Kollege Robert Brendlin.

