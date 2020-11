Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich – Fahrer muss Billett abgeben

(dpo) Der 63-Jährige Mann fuhr mit seinem Auto kurz nach Mitternacht vom Witenwald in der st.gallischen Gemeinde Goldach Richtung Rorschacherberg. Das Auto kam in einer Kurve vor einer Autobahnunterführung von der Fahrbahn ab, und prallte gegen einen Leitpfosten, mehrere Pfähle eines Weidezauns und die Leitplanke. Durch den Aufprall hob das Auto ab, drehte sich, und landete schliesslich auf dem Dach, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mitteilt.

Der Autofahrer blieb unverletzt, wurde von der Polizei jedoch als als fahrunfähig eingestuft. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben, sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.