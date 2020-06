Brenzlige Angelegenheit: Männer verletzen sich öfter beim Grillieren als Frauen

(dpo) Vor allem der Mann lebt gefährlich, wenn er am Grill steht. Wie der Unfallversicherer Suva am Montag mitteilt, geschehen hierzulande jährlich 900 Unfälle beim Grillieren. Drei Viertel der Verunfallten seien dabei Männer. Frauen machten dagegen nur 24 Prozent der Verunfallten aus. Laut Suva gehören Verbrennungen an den Händen, am Kopf, an den Armen und Beinen zu den häufigsten Verletzungsarten.

Der Unfallversicherer unterstreicht, dass die unsachgemässe Handhabung eines Grills ein besonders hohes Verletzungsrisiko darstellt. Um Verletzungen zu verhindern, rät die Suva darum den Grill auf einen stabilen, feuerfesten Untergrund zu positionieren. Der Grill müsse mindestens ein Meter Abstand von weiteren brennbaren Materialien haben und sich im Freien oder auf dem Balkon befinden.

Des Weiteren rät die Suva, beim Grillieren körperbedeckende Kleidung und geschlossenes Schuhwerk zu tragen. Nebst Verbrennungen gehörten auch Insekten- und Zeckenstiche zu den häufigsten Verletzungsarten.