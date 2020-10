Das Jahr endet in Basel ruhiger: Das Silvesterfeuerwerk ist abgesagt

(bz) Das Silvesterfeuerwerk lockt jährlich mehrere Tausend Personen in die Basler Innenstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie könne das Silvesterfeuerwerk in diesem Jahr aber nicht stattfinden, teil der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag mit. Dies sei mit der Beschränkung der Anzahl Teilnehmenden an Grossveranstaltungen auf maximal 1'000 Personen begründet, die der Kanton am Mittwoch festlegte.

Am Grossanlass, der sich entlang des Rheinbords über eine grosse Fläche bis in die Innenstadt erstreckt, wären die notwendigen Schutzmassnahmen nicht umsetzbar. Der Initiant und Organisator des Silvesterfeuerwerkes, Basler Uhren- und Schmuckhändler Michele Parini, habe deshalb entschieden, den Anlass in diesem Jahr nicht durchzuführen.