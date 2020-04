Der erste Sommertag auf der Alpennordseite gemessen

(dpo) Im Norden wurde am Freitag erstmals in diesem Jahr die Sommermarke von 25 Grad erreicht. In Leibstadt (AG) wurden exakt 25.0 Grad gemessen, teilte Meteonews mit. Zudem verpassten andere Stationen wie Basel-Binningen und Beznau (AG) mit 24.8 Grad die Marke nur knapp.

Heute wurde die #Sommermarke von 25 Grad erstmals in diesem Jahr im Norden erreicht, und zwar in #Leibstadt mit exakt 25.0 Grad. Bei einigen anderen Stationen wurde die Sommermarke nur knapp verfehlt. (rp) pic.twitter.com/67JUhoGGU5

Dank andauernden Hochdrucklagen schien die Sonne in der ersten Aprilhälfte oft. Das Soll an Sonnenstunden für den April wurde an etlichen Stationen bereits überschritten, so Meteonews. Da es auch in der kommenden Woche mit viel Sonnenschein weitergeht, dürfte der April 2020 einer der sonnigsten seit Messbeginn werden.

Die Kehrseite der Münze sei die sich weiter verschärfende Trockenheit. Diese bereitet den Bauern sorgen. Zwar kurbelt die Sonne das Wachstum der Pflanzen an, aber die frostigen Nächte und die Bise verstärken die Verdunstung.