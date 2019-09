In China ereignete sich vor kurzem ein etwas kurioser Fall. An Bord eines Xiamen Air-Fluges wurde es einer chinesischen Passagierin im Flugzeug etwas zu stickig. Nachdem ihre Reklamationen von der Bord-Besatzung mehrfach ignoriert wurde, öffnete sie kurzerhand die Tür des Notausgangs um so etwas frische Luft zu schnappen.

Notausgang auf und freie Sicht auf das Rollfeld: