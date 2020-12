Google Trends Schweiz: Coronavirus, US-Wahlen, und immer wieder das Wetter

(wap) Die am Dienstag veröffentlichten Google Trends illustrieren, wie die Schweizerinnen und Schweizer im Alltag auf die Pandemie reagierten: Sie gingen an frische Luft («Wetter morgen»: Platz 3), machten ihre Einkäufe online («Coop at Home»: Platz 6), arbeiteten im Homeoffice («Zoom»: Platz 8) und sorgten sich um ihre Anlagen («Dow Jones»: Platz 9).

Die Google-Rangliste gibt auch Einblicke darin, wie sich die Bevölkerung über die Pandemie informierte. Erfreulich für das Bundesamt für Gesundheit: «BAG» rangiert auf der Liste der coronarelevanten Suchbegriffe auf Platz 2, gleich hinter dem «Coronavirus» selbst. Schon auf Platz vier findet sich die Konkurrenz «Corona Data»: Wer diesen Suchbegriff eingibt, findet zuerst die Seite des Berner Doktoranden Daniel Probst, der seit dem Frühling übernimmt, was das BAG damals nicht konnte: alle aktuellen Daten der Kantone in Echtzeit aggregieren.

Corona spülte ausserdem einen Bundesrat und einen Beamten in die Promiliga: Alain Berset (Platz 2) und Daniel Koch (Platz 3) gehörten 2020 zu den «Most Wanted» der Schweiz, noch vor Elena Miras (Platz 5) und Marc Hirschi (Platz 7). Alle überstrahlt, im negativen Sinne, hat aber ein anderer: Darius Rochebin (Platz 1), ehemaliger Fernsehstar bei RTS, nun im mitten in einem Westschweizer #metoo-Shitstorms.

Die Top-Suchbegriffe im Google-Jahresrückblick: