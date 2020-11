Holländisches Paar kauft Hundewelpen in der Schweiz und muss Strafe zahlen

(dpa/agl) Deutsche Zollbeamte hatten vergangene Woche bei Stichprobenkontrollen das Fahrzeug der neuen Hundebesitzer überprüft, wie das Hauptzollamt in Lörrach am Donnerstag mitteilte. Für den jungen Sennenhund hatte das Ehepaar laut Kaufvertrag etwas mehr als 1860 Euro bezahlt, umgerechnet knapp über 2000 Franken. Da nach EU-Bestimmungen auch Tiere als Ware gelten und der Kaufpreis den Einreisefreibetrag von 300 Euro deutlich überschritt, hätte das Paar den Hund bei seiner Einreise in die EU anmelden müssen.

«Auch wenn das süsse Hündchen die Herzen der Zöllner im Sturm eroberte, mussten die Beamten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann einleiten», hiess es. Das Ehepaar habe sich verständig gezeigt. Wie viel sie nun noch auf die Einfuhrumsatzsteuer draufzahlen müssen, war zunächst unklar.