Der letzte Gruss der verstorbenen Sektenführerin Uriella ging an den „Blick“. Mit einer handgeschriebenen Karte bedankte sich die am Sonntag verstorbene Wahl-Schwarzwälderin für die Geburtstagsgrüsse, welche ihr das Boulevard-Blatt in den Tagen zuvor zukommen liess. „In herzlicher Verbundenheit und Dankbarbkeit für Ihre grosse Geburtstagsüberraschung. Ihre Uriella“, stand da handgeschrieben auf der Rückseite eines Fotos.

Dass eine 90-jährige Frau, die seit Jahren unter einer schweren Nervenkrankheit leidet, mit so schöner Handschrift auf einen Brief antwortet, hat viele überrascht. Und es hat die Verschwörungstheorien darüber befeuert, dass Uriella seit längerem nicht mehr lebt und ihr Mann „Icordo“ die Welt einfach noch eine Weile an der Nase herumführen wolle.