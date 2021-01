Illegale Party im Waadtland: Veranstalter festgenommen, Gäste evakuiert

(wap) Bei der illegalen Party am Silvesterabend seien Benzingeneratoren verwendet worden, dies in einer Halle, die bereits 2009 bei einem Brand beschädigt worden sei und sich in gefährlichem Zustand befinde, meldete die Kantonspolizei Waadt am Neujahrstag. Die Polizei habe deshalb entschieden, die Party nicht nur zu stoppen, sondern eine Evakuation durchzuführen. Die 200 bis 300 Teilnehmer des illegalen Raves seien daraufhin per Extrazug nach Lausanne gebracht worden.

Bei der Aktion seien über hundert Polizeikräfte im Einsatz gestanden. Der 29-jährige Veranstalter sei zusammen mit drei weiteren Personen festgenommen worden. Gegen ihn werde Anzeige erhoben.