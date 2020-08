In der Kurve ging die Türe auf: Teenager fällt aus fahrendem Wohnmobil und verletzt sich schwer

(wap) Das Wohnmobil war mit vier Personen besetzt und bewegte sich im dichten Verkehr Richtung Lungern, so die Kantonspolizei Obwalden. In einer scharfen Linkskurve öffnete sich die hintere rechte Tür des Wohnmobils. Dabei stürzte die 15-jährige auf die Strasse und verletzte sich dabei schwer. Eine zufällig anwesende Ärztin konnte Nothilfe leisten. Die Verletzte wurde daraufhin von der Rega in ein Zentrumsspital geflogen. Die anderen drei Personen im Wohnmobil blieben unverletzt, mussten aber von einem Care-Team betreut werden. Die Kantonspolizei Obwalden weist darauf hin, dass auch in Wohnmobilen alle angegurtet sein müssen, solange der Wagen fährt. Zur Unfallursache im konkreten Fall kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.