Jetzt macht auch noch der Mai, was er will: Am Montag droht Schnee bis ins Flachland

(mg) Am Montag kann man wieder in ein Restaurant gehen. In einer Gartenbeiz kann man aber auch nach den Lockerungen noch nicht sitzen – ausser man ist kein Gfrörli. Die Temperaturen sinken nämlich am Montag deutlich, wie Meteonews schreibt. Statt Sonne droht sogar Schnee. «Möglicherweise gibt es Flocken bis in tiefe Lagen», so Meteonews. In der Nacht auf Dienstag droht gar Frost.

Immerhin: Bis am Sonntag kann man stellenweise mit Temperaturen um die 25 Grad rechnen. Das Hochdruckgebiet Paul sorgt für sommerliche Tage – Gewitter sind aber nicht ausgeschlossen.