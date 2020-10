Junger Luchs im Kanton Jura illegal geschossen

(sre) Am vergangenen Sonntag wurde in der Nähe des Etang des Royes in der Gemeinde Le Bémont im Kanton Jura ein toter Luchs entdeckt. Wie der Kanton Jura am Freitag mitteilt, hat die Autopsie ergeben, dass das Tier illegal getötet wurde.Der Kadaver des weiblichen Jungtieres wurde Spezialisten des Zentrums für Wildtiermedizin in Bern anvertraut. Die Röntgenaufnahmen hätten etwa 20 Bleikugeln im Körper des Tieres gezeigt. Man sei zum Schluss gekommen, dass das Tier durch eine Schrotladung getötet wurde.

Das Umweltbüro des Kantons verurteilt die Tötung scharf. Der Luchs sei durch die Bundesgesetze zur Jagd streng geschützt. Es sei eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet worden, um den Täter zu ermitteln.