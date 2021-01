Klimastreik präsentiert Aktionsplan, mit dem die Schweiz die Klimaziele erreichen soll

(agl) Netto-Null Treibhausgasemmissionen bis im Jahr 2030. Dieses Ziel wollen die Klimastreikenden mit ihrem umfassenden Aktionsplan erreichen. Am Freitag präsentierten sie das Dokument mit 377 Seiten und 138 Massnahmen der Öffentlichkeit. «Unser Plan beinhaltet die wichtigsten ökologischen und sozialen Massnahmen für einen raschen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Entstanden ist das Dokument im vergangenen Jahr in einer Zusammenarbeit von Klimastreikenden mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten. Es bleibe noch Zeit, das Steuer herumzureissen, schreibt das Kollektiv weiter. Dazu müsse aber das gesellschaftliche Leben umgekrempelt werden.

Klimaplan soll weiterentwickelt werden

So sieht der Aktionsplan unter anderem ein Verbot von fossilen Brennstoffen vor, ein Moratorium für den Bau neuer Gebäude bis 2030 oder ein Verbot von Werbung im öffentlichen Raum. Da der Klimaschutz sich auf alle Bereiche der Gesellschaft auswirke, sei es wichtig, auch die gesellschaftlichen und sozialen Folgen zu berücksichtigen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Deshalb sehe der Plan unter anderem auch Ausbildungsprogramme vor.

Der Aktionsplan ist noch nicht fertig, wie die Klimastreikenden in ihrer Mitteilung klarstellen. Er soll im Austausch mit Organisationen, Gewerkschaften und der Bevölkerung weiterentwickelt werden. «Welche Kombinationen von Massnahmen sich hinsichtlich ihrer Wirkung und sozialen Umsetzung am effektivsten erweisen, muss noch weiter untersucht werden», heisst es zudem in der Einleitung des Dokuments. Während das 1,5-Grad-Ziel und die Notwendigkeit von Netto-Null bis 2030 nicht verhandelbar sei, seien die Klimastreikenden immer daran interessiert, den Weg dahin zu diskutieren.