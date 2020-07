Laute Sommernächte: Die St. Galler Polizei verzeichnet doppelt so viele Ruhestörungen wie im letzten Jahr

(wap) «Ein Grund dafür dürfte sicher sein, dass sich aufgrund der Corona-Situation mehr Leute zu Hause aufhalten und den Lärm daher als störend empfinden», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Medienmitteilung. Die Meldungen seien jeweils zwischen 22.00 Uhr und den frühen Morgenstunden erfolgt und beträfen Privatwohnungen, Restaurants oder lärmende Fussgänger. Die Polizisten setzten auf Dialog, 80 Franken« Einsatzgebühr» gab es nur in einzelnen Fällen. Die Polizei appelliere an die Bevölkerung, Rücksicht zu nehmen.