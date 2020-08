Liam und Mia sind die beliebtesten Vornamen der Schweiz

(mg) Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilt, waren im vergangenen Jahr Liam (443 Mal wurde dieser Namen vergeben) und Mia (434 Mal) die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Liam war bereits 2018 der beliebteste männliche Vorname, bei den Mädchen lag da noch Emma vorne. 2019 folgten bei den Knaben Noah (437 Mal) und Matteo (360 Mal) auf Platz 2 und 3, bei den Mädchen Emma (401 Mal) und Sofia (341 Mal).

Die Vornamen der Spitzenreiter des Jahres 2019 unterscheiden sich von Sprachgebiet zu Sprachgebiet. Die Deutschschweiz hat Mia und Noah als beliebteste Vornamen erkoren. In der französischen Schweiz dominieren Emma und Liam. In der italienischen Schweiz zieren Sofia und Leonardo das oberste Podest und Lina und Elia waren im rätoromanischen Sprachgebiet auf dem ersten Rang. Wie das BFS mitteilt, wurden im vergangenen Jahr 86'172 Geburten in der Schweiz gezählt.