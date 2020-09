Luzerner SRF-Frau Anic Lautenschlager ist Mami geworden

(mg) Wie Lautenschlager auf der Social-Media-Plattform Instagram schreibt, sei sie «kurz mal frisch verliebt!!!!». Der Grund ist ihr Baby. Die 36-jährige und ihr Mann wurden zum ersten Mal Eltern. «Ich staune. Über die Natur. Den Körper. Und ich bin so dankbar für alle Pflegefachfrauen und Hebammen, welche mir mit Rat, Tat und unheimlich viel Herz zur Seite standen», schreibt sie auf Instagram. Und verrät auf dem Bild weder Name noch Geschlecht des Kindes.

Anic Lautenschlager startete ihre Radiokarriere bei Radio 3fach in Luzern und wechselte dann zu «Virus »und schliesslich zu SRF3. Dabei war sie auch wiederholt in der Glasbox von «Jeder Rappen zählt». Lautenschlager und ihr Mann leben in Luzern. Seit kurzem nun zu Dritt.