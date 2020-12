Migros ruft Farmer Croc Kerne & Nüsse Müesli zurück

(swe) In einer Charge des Farmer Croc Kerne & Nüsse Müesli befinden sich offenbar Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid. Die Rückstände seien potenziell gesundheitsschädlich, dies schriebt die Migros in einer Mitteilung am Montag.

Die Migros bittet ihre Kundinnen und Kunden nun, das Produkt nicht zu konsumieren. Das Produkt kann in jeder Migros-Filiale zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet. Wie die Migros weiter schreibt, wurde das Produkt bereits aus den Regalen entfernt. Alle anderen Produktionen des betreffenden Müeslis sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.



Ethylenoxid kann in Sesam vorkommen, der in Indien damit desinfiziert wurde. Ethylenoxid ist krebserregend.