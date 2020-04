Mit Waffen am Zoll hängen geblieben: 650 Franken Busse

(sku) Ein 47-jähriger in Deutschland lebender Türke versuchte vergangene Woche den Grenzübergang in Ramsen SH zu passieren, wie die EZV am Donnerstag schreibt. Dabei habe er eine Gasdruckpistole, einen Pfefferspray, einen Schlagring und ein Messer in der Mittelkonsole seines Fahrzeugs mit sich geführt. Er sei verzeigt worden und habe eine Busse von 650 Franken zahlen müssen, bevor er weiterreisen durfte.