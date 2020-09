«‹Mmmh› Mischsalat mit Poulet und Ei»: Wegen Listerien warnt Denner vor Verzehr

(sat) Ein Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden, teilt Denner am Dienstag mit. Dies nachdem im Rahmen der Selbstkontrolle in Produkteproben Listerien nachgewiesen wurden. Listerien können gesundheitliche Konsequenzen haben. Schwangeren sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem, bei denen nach einem bereits erfolgten Konsum grippeartige Symptome auftreten, empfiehlt Denner, sofort einen Arzt aufzusuchen. Den Verkaufspreis der Produkte will der Discounter betroffenen Kundinnen und Kunden zurückerstatten.