(zfo) Am Karfreitag forderte ein Brand in einer Dachwohnung in Horw zwei Menschenleben. Mittlerweile konnten die Leichen identifiziert werden, teilt die Luzerner Polizei mit. Es handle sich dabei um ein Ehepaar (91-jährig und 88-jährig), welches in der Dachwohnung gewohnt hat.

Die Brandermittler der Luzerner Polizei konnten die Brandursache klären. Der Brand brach im Schlafzimmer der Wohnung aus, wo eine Kerze auf einem Nachttisch brennen gelassen wurde.