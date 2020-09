Nach Steinschlag: Die Axenstrasse bleibt bis auf Weiteres erneut gesperrt

(sat) Um 00.30 Uhr hätten die Überwachungsinstrumente Bewegungen im Gelände im Bereich «Gumpisch» festgestellt, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. In der Folge sei es zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse gekommen. Personen wurden keine verletzt. Auch die Strasse und Brücken seien «nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt», teilt die Polizei mit.

Weil aufgrund der Wetterlage weitere Steinschläge oder Murgänge nicht ausgeschlossen werden können, bleibe die Axenstrasse aus Sicherheitsgründen für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Sobald es die Wetterlage zulässt, soll die Lage durch Spezialisten beurteilt werden. Zuletzt im Juni und Juli war die Axenstrasse ebenfalls für mehrere Tage wegen Felsstürzen an derselben Stelle gesperrt gewesen.

Laut Polizei ist derzeit die Zufahrt aus Süden bis zur Tellsplatte offen und aus Norden nach Sisikon und Riemenstalden. Die Strecke zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung ist gesperrt. Es wird empfohlen, die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren.