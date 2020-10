Nicht mehr fahrtüchtig: 28-Jährige donnert mit ihrem Auto in eine Hausfront

(wap) Der Unfall ereignete sich um zwei Uhr morgens auf der Via Centrala in Richtung Castrisch. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihr Auto erlitt Totalschaden, am Gebäude entstand ein Sachschaden in der Höhe von 5'000 Franken. Die Frau sei als fahrunfähig eingestuft worden. Sie musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Schon vor der Kollision sei das Fahrzeug an der Unfallstelle durch seine Fahrmanöver aufgefallen, so die Kantonspolizei Graubünden. Dabei sei aber unklar, ob da auch schon die spätere Unfallfahrerin am Steuer gesessen sei. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich beim Posten Ilanz zu melden (081 257 64 80).