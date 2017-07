Ansonsten ist der 26-jährige Basler mit jamaikanischen Wurzeln gemütlich unterwegs, wie er der "Coopzeitung" erzählte: "Neben der Bahn bin ich sehr langsam. Dann schlurfe ich so richtig in der Gegend herum."

Obwohl Wilson der schnellste Sprinter der Schweiz ist - er läuft 100 Meter in 10,11 Sekunden - kennt man ihn ausserhalb der Leichtathletikszene kaum. Das ist dem Basler, der mit 15 Jahren in die Schweiz zog, ganz recht so: "Ich habe gemerkt, dass es angenehmer ist, der Underdog zu sein." Wer grosse Töne spucke, setze sich nur unter Druck.