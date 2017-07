Seit 35 Jahren habe er keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, sagt der US-Sänger, der mit Hits wie "School's out" oder "Welcome to My Nightmare" berühmt geworden ist.

Alice Cooper, der mit bürgerlichem Namen Vincent Damon Furnier heisst, wuchs in einer protestantischen Familie auf, sein Vater war Pastor. Lange Zeit hatte er sich vom Glauben entfernt. "Als ich beinahe an meiner Alkoholsucht zugrunde gegangen bin, kehrte ich zurück, weil ich die Verbindung zu Jesus Christus vermisst habe", sagte er.

Cooper ist seit 41 Jahren mit seiner Frau Sheryl verheiratet, er geht regelmässig in die Kirche und liest jeden Tag 20 Minuten in der Bibel. "Ich bin bestimmt nicht Mister Holy Holy, doch ich versuche so zu leben, wie ich denke, dass es Gott gefallen würde", sagt er dazu. Am 28. Juli erscheint sein neues Album "Paranormal". Es ist bereits sein 27. Studioalbum.