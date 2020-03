Alt-Bundesrat Leuenberger gibt in Schawinskis letzter SRF-Sendung zu: «Früher hast du mich verängstigt»

In seiner 338. und letzten Talk-Sendung im Schweizer Fernsehen sah sich Medienpionier Roger Schawinski mit drei Überraschungsgästen konfrontiert: Er wusste nicht, wer kommen würde. Mit Moritz Leuenberger war sein erster Gast ein langjähriger Feund – mit Ausnahme jenes Tages, an dem Schawinski dem Alt-Medienminister (SP) den Rücktritt nahgelegt haben soll. Heute vertragen sich die beiden wieder. Mehr noch: «Du bist ein viel netterer Mensch als früher», lobte der Talk-Meister Leuenberger. Worauf dieser mit einem Grinsen gestand: «Das ist, seit du so freundlich bist zu mir. Früher hast du mich verängstigt, darum habe ich immer so einen Stein gemacht.»

Weniger locker war die Atmosphäre beim Thema Coronavirus. Leuenberger rechnet damit, dass der Beinahe-Stillstand in der Schweiz bis in den Sommer dauern wird. Darum soll das Schweizer Fernsehen sein Programm anpassen. Es müssten andere Sendungen gemacht werden: «Bildung, nicht nur Sauglattismus», propagierte Leuenberger – worauf Schawinski das SRF verteidigte: «Das machen wir in diesen Tagen sehr intensiv.» Ausserdem fände Leuenberger es nicht schlecht, wenn Schawinskis Sendung bestehen bliebe, was diesen kurz in Verlegenheit brachte.

Demut befolgen ist schwieriger als sie zu verkünden

Leuenberger verteidigte die Massnahmen des Bundesrats auf Schawinskis Nachhaken, ob die Landesregierung nicht früher hätte durchgreifen müssen: «Stell dir den Mais vor, der losgegangen wäre, wenn man von Anfang an ein Ausgehverbot verfügt hätte. Das hätte man gar nicht durchsetzen können.» Der 74-Jährige hält sich an die Aufforderungen des Bundesrats, was aber nicht so einfach sei, wie er erklärte: